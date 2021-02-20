«Динамо» победило «Спартак» в 1/8 финала Кубка России по футболу

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Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
«Динамо» победило «Спартак» в 1/8 финала Кубка России по футболу
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Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Динамо» открыло счёт на 30-й минуте благодаря голу Даниила Фомина, реализовавшего пенальти за игру рукой Виктора Мозеса в штрафной площади «Спартака».

Второй мяч «Динамо» забило на 70-й минуте. После передачи Себастьяна Шиманьски Константин Тюкавин переправил мяч в ворога гостей ударом пяткой.

На 81-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Мозес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Таким образом, «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России, а «Спартак» завершил выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что экс-инспектор ФИФА оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче Кубка России с «Динамо».

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