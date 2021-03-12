Губерниев: не удивлюсь, если Россия вылетит из первой десятки рейтинга УЕФА

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о падении России на восьмое место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы будем опускаться ниже. Нам нужно вернуться на систему «весна — осень», чтобы не играть зимой, прекратить думать о том, как набить только свой карман. Реформировать систему управления клубами. Задуматься об отмене лимита на легионеров. Пока происходит полная катастрофа. Не удивлюсь, если вылетим из первой десятки», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее Николай Валуев выразил мнение, что только самые преданные болельщики следят за российским футболом.