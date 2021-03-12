Валуев: только самые преданные болельщики следят за российским футболом

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о падении России на восьмое место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Валуев: только самые преданные болельщики следят за российским футболом
  • globallookpress.com

«Честно говоря, я не мог себе этого представить в начале сезона. Для нас успехи в футболе становятся теперь каким-то большим событием и праздником. За нашим футболом уже следят только самые преданные болельщики. Не потому, что не хотят болеть за родную команду или страну, а потому, что уже перестаёшь ждать прорывов и верить в положительный результат», — цитирует Валуева Sport24.

После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее Роман Широков заявил, что падение России на десятое место в рейтинге УЕФА было бы позором.

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