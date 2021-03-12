Широков: падение России на десятое место в рейтинге УЕФА было бы вообще позором

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу обновления рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Широков: падение России на десятое место в рейтинге УЕФА было бы вообще позором
  • © Instagram Романа Широкова

«А до этого разве не было видно падение нашего футбола? Или надо было по коэффициенту УЕФА судить? С 2013 года известного более-менее соображающие люди об этом говорят, а сейчас просто, как вы правильно сказали, документально заверили факт. Падение на десятое место было бы вообще позором, не должны этого допустить. Но спад и дальше будет», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее Вячеслав Колосков отметил, что России некуда дальше падать в рейтинге УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить