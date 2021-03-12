Широков: падение России на десятое место в рейтинге УЕФА было бы вообще позором

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу обновления рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«А до этого разве не было видно падение нашего футбола? Или надо было по коэффициенту УЕФА судить? С 2013 года известного более-менее соображающие люди об этом говорят, а сейчас просто, как вы правильно сказали, документально заверили факт. Падение на десятое место было бы вообще позором, не должны этого допустить. Но спад и дальше будет», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее Вячеслав Колосков отметил, что России некуда дальше падать в рейтинге УЕФА.