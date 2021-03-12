Широков: падение России на десятое место в рейтинге УЕФА было бы вообще позором
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«А до этого разве не было видно падение нашего футбола? Или надо было по коэффициенту УЕФА судить? С 2013 года известного более-менее соображающие люди об этом говорят, а сейчас просто, как вы правильно сказали, документально заверили факт. Падение на десятое место было бы вообще позором, не должны этого допустить. Но спад и дальше будет», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».
После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
Ранее Вячеслав Колосков отметил, что России некуда дальше падать в рейтинге УЕФА.