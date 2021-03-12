Колосков — о падении России в рейтинге УЕФА: дальше падать некуда

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Колосков — о падении России в рейтинге УЕФА: дальше падать некуда
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Ощущение такое, что дальше уже падать некуда. Всё зависит от выступления российских команд. Шансы подняться тоже есть. В российских командах есть футболисты настоящего международного класса. Значит, надо ставить речь о подготовке. Как тренируешься, так и играешь. Надо искать вот здесь проблемы», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

По мнению почётного президента РФС, российским командам надо играть в современный футбол.

«Вот, к примеру, матч казанского «Рубина» с петербургским «Зенитом». Все знают, что полузащитник «Рубина» Денис Макаров ярко выраженный левоногий футболист. Ну заблокируйте ему левую ногу, а защитники «Зенита» Деян Ловрен и Дуглас Сантос повелись на перекладывание под правую ногу. Дело не в лимитах и организациях, а подготовке и тренере», — добавил он.

После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» из швейцарского Берна (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу.

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