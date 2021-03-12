Сайманов высказался о падении России в рейтинге УЕФА

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Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сайманов высказался о падении России в рейтинге УЕФА
  • РИА Новости

«Причина в неудачных выступлениях наших клубов в еврокубках. Мне понравилось, как сказал Геркус — всё циклично. Мы же не всегда были наверху или внизу. Как-то так сложилось, что мы неудачно сыграли. Это комплекс причин», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее Николай Валуев выразил мнение, что только самые преданные болельщики следят за российским футболом.

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