Фетисов — о падении России в рейтинге УЕФА: будут ещё больше денег тратить в никуда
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«Россия многое потеряла в спорте за последнее время! И не только в футболе. Нужна не реформа, а система. Спорт без системы конкурировать с внешним миром не может», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
По мнению депутата, в российском спорте будут ещё больше денег тратить в никуда.
«Чтобы отдавать детей в спорт, нужны не только таланты, но и инфраструктура. Нужны люди, которые прошли спорт от и до. К сожалению, сейчас таких становится всё меньше и меньше», — добавил он.
После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» из швейцарского Берна (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
Ранее стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу.