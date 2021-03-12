Фетисов — о падении России в рейтинге УЕФА: будут ещё больше денег тратить в никуда

Советский хоккеист и депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Россия многое потеряла в спорте за последнее время! И не только в футболе. Нужна не реформа, а система. Спорт без системы конкурировать с внешним миром не может», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, в российском спорте будут ещё больше денег тратить в никуда.

«Чтобы отдавать детей в спорт, нужны не только таланты, но и инфраструктура. Нужны люди, которые прошли спорт от и до. К сожалению, сейчас таких становится всё меньше и меньше», — добавил он.

После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» из швейцарского Берна (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу.