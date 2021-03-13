Гончаренко: в концовке матча мы должны были по крайней мере сыграть вничью

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (1:2).
Гончаренко: в концовке матча мы должны были по крайней мере сыграть вничью
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Достаточно странный матч. Вроде сначала перетяг шёл. Потом, когда начали проигрывать, сбросили оковы — достаточно неплохо. Сейчас у нас в чемпионате разница между победой и поражением минимальная. Вопрос: когда и куда качнётся этот маятник — в сторону победы или поражения? Конечно же, большую роль сыграл пенальти в наши ворота. Это заставило нас торопиться. «Арсенал» тут же начал рьяно тянуть время. В концовке мы должны были по крайней мере сыграть вничью. Наверное, лишь в концовке мы нашли сочетание игроков, которое надо было. Даже когда играли в равных составах, у нас пошли атаки какие-то. Наверное, путём перестановок. Не хватало давления на защиту соперника. Мы знали, как играть. Может, форварды моментами далеко находились друг от друга, но несколько эпизодов Чалов и Рондон сыграли», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ». 

Ранее Гончаренко назвал предварительный диагноз Марио Фернандеса.

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