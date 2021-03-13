Парфёнов: радует, что ребята дотерпели и достояли до победы в матче с ЦСКА

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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал итоги матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1).
Парфёнов: радует, что ребята дотерпели и достояли до победы в матче с ЦСКА
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Хочу поздравить болельщиков и команду. Весь клуб. Много людей трудятся ради победы, переживают за команду. Два разных тайма. Сопернику надо было исправлять ситуацию. А при счёте 0:0 очень дисциплинированно и организованно сыграли. Забили прекрасные мячи. Ребята выполнили те моменты, которые просили. Концовка? Радует, что ребята дотерпели и достояли. Не было задачи показывать качество. Главное было просто достоять», — заявил Парфёнов в эфире «Матч Премьер».

Благодаря победе над ЦСКА «Арсенал» покинул зону вылета и поднялся на 14-е место.

Ранее «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.

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