«Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ

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В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» одержал победу над московским ЦСКА.
«Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Арсенал» в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Оба мяча «Арсенала» были забиты в концовке первого тайма поединка. Вначале Владислав Пантелеев реализовал пенальти на 42-й минуте, а на 45-й Александр Ломовицкий удвоил преимущество своей команды. Единственный мяч гостей в компенсированное время ко второму тайму забил Наир Тикнизян.

Решающие минуты встречи хозяева доигрывали вдевятером из-за удалений Валерия Громыко и Александра Довбни.

«Арсенал» набрал 17 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА занимает второе место, имея 40 очков.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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