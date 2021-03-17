Петржела считает, что «Зенит» не проиграет ЦСКА

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и московским ЦСКА.
Петржела считает, что «Зенит» не проиграет ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Зенит» ни в коем случае не проиграет. Ничья или победа, но точно не поражение. Мне кажется, что кризис миновал. В матче с «Ахматом» команда выглядела очень хорошо. ЦСКА борется за чемпионство? Я так не думаю. Хотя, конечно, все могут бороться, но в итоге победит всё равно «Зенит» — это даже не обсуждается. Я больше скажу: если санкт-петербургская команда сегодня проиграет (хотя я в это и не верю), то золото чемпионата никуда не уйдёт», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Игра ЦСКА — «Зенит» состоится 17 марта в Москве и начнётся в 20:00 мск.

Ранее Широков выразил мнение, что матч ЦСКА — «Зенит» будет определяющим в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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