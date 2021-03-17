Широков считает, что матч ЦСКА — «Зенит» будет определяющим в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился своими мыслями относительно матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит».
Широков считает, что матч ЦСКА — «Зенит» будет определяющим в борьбе за чемпионство в РПЛ
  • РИА Новости

«Фаворита в этом матче нет. Почему бы ЦСКА и не выиграть? Для них это очень важный матч. В принципе, как и для «Зенита». Победа питерцев чемпионскую интригу не убьёт, но многое станет понятно. Зависит от того, как сыграют конкуренты. Пока что для «Зенита» главный конкурент — он сам. Если команда не будет терять очки, как это было в начале года, то она спокойно завершит чемпионат на первом месте. Сейчас конкуренция больше за вторую строчку в турнирной таблице. Сегодня будет определяющий матч в плане борьбы за чемпионство. Да, «Зенит» не очень хорошо играет на выезде в нынешнем сезоне, но не думаю, что это станет сегодня проблемой. Ключевые матчи команда Сергея Семака проводит хорошо», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 17 марта в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее Ярошик выразил радость от того, что ЦСКА не увольняет Гончаренко.

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