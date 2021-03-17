Ярошик рад, что ЦСКА не увольняет Гончаренко

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги между московской командой и петербургским «Зенитом».

«Не знаю, говорят ли об увольнении Сергея Семака, но такие разговоры уже долго ведутся по поводу Виктора Гончаренко. Рад, что ЦСКА пока решает всё с холодной головой, не делает горячих замен. Надо сначала обсудить, потом принимать решения», — приводит слова Ярошика «Спорт-Экспресс».

Футболист считает, что обе команды будут бороться за победу в предстоящей встрече.

«Тяжело сказать, будет ли в матче чьё-то преимущество. Возможно, будут удаления, потому что в такой встрече без большого количества нервов не обойтись. Надеюсь, что погода и поле будут лучше, чем в Туле, потому что тогда было больше борьбы, чем самого футбола», — добавил он.

Игра ЦСКА — «Зенит» пройдёт 17 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Ранее полузащитник ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».