Полузащитник ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
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«В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идёт принципиальное противостояние. И ЦСКА, и «Зенит» хотят быть лучшим клубом России. Это во многом зависит от результатов очных встреч, поэтому сделаем всё, чтобы добиться устраивающего результата», — приводит слова Влашича официальный сайт московского клуба.
ЦСКА и «Зенит» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 17 марта в 20:00.
Ранее московский ЦСКА рассказал о сроках возвращения Алана Дзагоева в общую группу.