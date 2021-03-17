Полузащитник ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча против «Зенита»

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с петербургским «Зенитом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идёт принципиальное противостояние. И ЦСКА, и «Зенит» хотят быть лучшим клубом России. Это во многом зависит от результатов очных встреч, поэтому сделаем всё, чтобы добиться устраивающего результата», — приводит слова Влашича официальный сайт московского клуба.

ЦСКА и «Зенит» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 17 марта в 20:00.

Ранее московский ЦСКА рассказал о сроках возвращения Алана Дзагоева в общую группу.