ЦСКА рассказал о сроках возвращения Дзагоева в общую группу

Московский ЦСКА рассказал о сроках возвращения полузащитника Алана Дзагоева в общую группу.

Как сообщает официальный Twitter ЦСКА, Дзагоев должен приступить к тренировкам без ограничений во время паузы на матчи сборных.

С 24 по 30 марта сборная России проведёт матчи с национальными командами Мальты, Словении и Словакии.

В первой встрече после паузы московская команда сыграет в гостях с «Тамбовом». Игра состоится 4 апреля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о положении Дзагоева в московской команде.