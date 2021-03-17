ЦСКА рассказал о сроках возвращения Дзагоева в общую группу

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Московский ЦСКА рассказал о сроках возвращения полузащитника Алана Дзагоева в общую группу.
ЦСКА рассказал о сроках возвращения Дзагоева в общую группу
  • © РИА Новости

Как сообщает официальный Twitter ЦСКА, Дзагоев должен приступить к тренировкам без ограничений во время паузы на матчи сборных.

С 24 по 30 марта сборная России проведёт матчи с национальными командами Мальты, Словении и Словакии.

В первой встрече после паузы московская команда сыграет в гостях с «Тамбовом». Игра состоится 4 апреля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о положении Дзагоева в московской команде.

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