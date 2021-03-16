Хомуха: после завершения сезона пути ЦСКА и Дзагоева, скорее всего, разойдутся

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение о положении хавбека Алана Дзагоева в команде.

«Слышал, что клуб не планирует заключать с Аланом новый контракт, об этом уже говорится почти в открытую. Причина — подверженность Дзагоева травмам, которые вынуждают его пропускать большинство матчей команды. Играть видные роли Алан Дзагоев в ЦСКА уже не готов, да и молодёжь всё-таки себя проявляет. После завершения сезона пути ЦСКА и Дзагоева, скорее всего, разойдутся», — приводит слова Хомухи «Советский спорт».

30-летний Дзагоев является игроком ЦСКА с 2008 года. В его активе 77 голов и 89 голевых передач в 368 матчах за московский клуб, в составе которого он стал трёхкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

Ранее Хомуха поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит» в рамках 23-го тура РПЛ.