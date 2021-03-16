Хомуха: завтрашняя встреча ЦСКА с «Зенитом» может многое прояснить

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча команд в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если сравнивать нынешние ЦСКА и «Зенит», то за ЦСКА наблюдать интереснее. Костяк чемпионов России составляют опытные, сложившиеся и взрослые по возрасту игроки. Их возможности понятны. У ЦСКА же много молодёжи, которая выходит на поле постоянно и уже пытается играть видные роли. В этом смысле ЦСКА мне поближе — смотреть за молодой и растущей командой очень интересно», — приводит слова Хомухи «Советский спорт».

Он отметил, что с учётом высокого индивидуального мастерства игроков «Зенита» их шансы в атаке выглядят предпочтительнее.

«Прошлогодняя победа «Зенита» в Москве со счётом 4:0 наглядно показала, что бывает, когда в середине поля и у своих ворот сине-бело-голубым предоставляют свободу. Шансы на первое и второе место остаются у нескольких команд. Кроме «Зенита», это в первую очередь ЦСКА и «Спартак». Сомневаюсь, что «Сочи» до конца турнира будет претендовать на место в Лиге чемпионов, а вот у ЦСКА такие перспективы есть. Но у всех преследователей лидера ещё много сложных матчей. Завтрашняя встреча красно-синих с «Зенитом» может многое прояснить», — добавил Хомуха.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 17 марта в Москве на «ВЭБ Арене». Начало в 20:00 мск. «Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 40 очками — третий.

Ранее сообщалось, что арбитр предстоящего матча ЦСКА — «Зенит» ранее являлся игроком красно-синих.