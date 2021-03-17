Дубль Вендела принёс «Зениту» победу над ЦСКА в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл московский ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу гостей — 3:2.

На 28-й минуте хозяев вывел вперёд Хосе Соломон Рондон. На 33-й сине-бело-голубые ответили голом Артёма Дзюбы после ошибки вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

В конце первой половины игры арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора в ворота ЦСКА за игру рукой у Марио Фернандеса. Тем не менее Акинфеев отбил удар Дзюбы с точки.

После перерыва Вендел забил после скидки Дзюбы, а на 77-й минуте бразилец оформил дубль, укрепив преимущество «Зенита». В компенсированное время армейцы смогли отыграть один ещё гол — с пенальти отличился Никола Влашич. Тем не менее петербургский коллектив довёл дело до победы.

При этом с 53-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве, так как был удалён Ильзат Ахметов.

«Зенит» набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» одолел «Арсенал» и прервал трёхматчевую серию поражений в РПЛ.