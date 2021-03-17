Дубль Вендела принёс «Зениту» победу над ЦСКА в матче РПЛ
- @pfc_cska
Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу гостей — 3:2.
На 28-й минуте хозяев вывел вперёд Хосе Соломон Рондон. На 33-й сине-бело-голубые ответили голом Артёма Дзюбы после ошибки вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
В конце первой половины игры арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора в ворота ЦСКА за игру рукой у Марио Фернандеса. Тем не менее Акинфеев отбил удар Дзюбы с точки.
После перерыва Вендел забил после скидки Дзюбы, а на 77-й минуте бразилец оформил дубль, укрепив преимущество «Зенита». В компенсированное время армейцы смогли отыграть один ещё гол — с пенальти отличился Никола Влашич. Тем не менее петербургский коллектив довёл дело до победы.
При этом с 53-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве, так как был удалён Ильзат Ахметов.
«Зенит» набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» одолел «Арсенал» и прервал трёхматчевую серию поражений в РПЛ.