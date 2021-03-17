«Ахмат» одолел «Арсенал» и прервал трёхматчевую серию поражений в РПЛ

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Грозненский «Ахмат» на своём поле переиграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» одолел «Арсенал» и прервал трёхматчевую серию поражений в РПЛ
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Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:0.

В составе чеченского коллектива на 33-й минуте отличился Андрей Семёнов, а на 47-й забил Владимир Ильин.

Таким образом, подопечные Андрея Талалаева прервали трёхматчевую серию поражений в РПЛ.

«Ахмат» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с 17 очками находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ростов» разгромил «Ротор» в 23-м туре РПЛ.

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