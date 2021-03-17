«Ростов» разгромил «Ротор» в 23-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
В составе гостей отличились Армин Гигович (41'), Понтус Альмквист (59'), Али Соу (62') и Александр Саплинов (90 + 2').
Жёлто-синие также на восьмой минуте не реализовали пенальти — голкипер хозяев Йосип Чондрич отразил удар с точки от Соу.
«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (18) находится на 13-й строчке.
Ранее президент «Ростова» раскритиковал судейство в матчах своей команды.