«Ростов» разгромил «Ротор» в 23-м туре РПЛ

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«Ростов» на выезде одержал крупную победу над волгоградским «Ротором» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» разгромил «Ротор» в 23-м туре РПЛ
  • © fc-rostov.ru

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе гостей отличились Армин Гигович (41'), Понтус Альмквист (59'), Али Соу (62') и Александр Саплинов (90 + 2').

Жёлто-синие также на восьмой минуте не реализовали пенальти — голкипер хозяев Йосип Чондрич отразил удар с точки от Соу.

«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (18) находится на 13-й строчке.

Ранее президент «Ростова» раскритиковал судейство в матчах своей команды.

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