Президент «Ростова» — о судействе: такое впечатление, что нас обокрали

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал работу судейской бригады в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (0:1).

«Это безобразие! Что-то многовато ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат матчей не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, подарить им праздник. Если потом какие-то люди, допускающие ошибки, берут и убивают «Ростов», то зачем всё это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали. Хочется всё бросить. Сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас верят. Понятно, всё забудется, а результат останется. Мы тратим силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую и симпатичную команду. После таких игр полное опустошение. Ладно бы проиграли по делу — плохо играли, сами виноваты. Но когда ошибки систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь? Зачем нам VAR, за которую клубы платят, чтобы она нас же и прибивала? Значит, мы не будем больше платить, пока не появятся квалифицированные и объективные специалисты. Пускай руководство российского футбола принимает какие-то меры, что-то решает. Коррупция? Много разговоров вокруг этой темы, но, чтобы говорить о ней, нужны факты. То, что это некомпетентность, — это факт. Мы уверены, что в ближайшем будущем всё должно кардинально поменяться в лучшую сторону. В этом заинтересованы все», — цитирует Арутюнянца «Спорт-Экспресс».

В матче с «Химками» в ворота «Ростова» был назначен спорный пенальти, а также отменён гол ростовчан в ворота соперника.

Ранее сообщалось, что «Ростов» не будет бойкотировать матч РПЛ с «Ротором».