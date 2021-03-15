Стало известно, кто рассудит ЦСКА и «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Его ассистентами на линиях назначены Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, а резервным рефери — Павел Шадыханов. За работу VAR будет отвечать Игорь Панин.
Встреча состоится 17 марта в Москве. Начало в 20:00 мск.
Ранее Александр Бубнов заявил, что «Зениту» рано расслабляться в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение ЦСКА от «Арсенала».