Стало известно, кто рассудит ЦСКА и «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ

Арбитр Евгений Кукуляк назначен на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Его ассистентами на линиях назначены Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, а резервным рефери — Павел Шадыханов. За работу VAR будет отвечать Игорь Панин.

Встреча состоится 17 марта в Москве. Начало в 20:00 мск.

Ранее Александр Бубнов заявил, что «Зениту» рано расслабляться в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение ЦСКА от «Арсенала».