Бубнов: вся борьба за чемпионство РПЛ ещё впереди

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Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов считает, что «Зениту» рано расслабляться в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение московского ЦСКА в матче 22-го тура с «Арсеналом».
Бубнов: вся борьба за чемпионство РПЛ ещё впереди
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«У ЦСКА был отличный шанс подойти к очному матчу с лидером, находясь в шаговой доступности. Но настрой и отдача «Арсенала» вкупе с потерей концентрации ЦСКА в отдельных эпизодах обошлись фавориту слишком дорого. Негативно сказались ротация состава и травма Марио Фернандеса. Но «Зениту», несмотря на поражение ЦСКА, по-прежнему рано расслабляться. Вся борьба ещё впереди», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя, «Спартак», на четыре очка.

Ранее Мостовой выразил мнение, что Тедеско не должен оставаться в «Спартаке» по окончании сезона.

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