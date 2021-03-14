Бубнов: вся борьба за чемпионство РПЛ ещё впереди

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов считает, что «Зениту» рано расслабляться в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение московского ЦСКА в матче 22-го тура с «Арсеналом».

«У ЦСКА был отличный шанс подойти к очному матчу с лидером, находясь в шаговой доступности. Но настрой и отдача «Арсенала» вкупе с потерей концентрации ЦСКА в отдельных эпизодах обошлись фавориту слишком дорого. Негативно сказались ротация состава и травма Марио Фернандеса. Но «Зениту», несмотря на поражение ЦСКА, по-прежнему рано расслабляться. Вся борьба ещё впереди», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя, «Спартак», на четыре очка.

Ранее Мостовой выразил мнение, что Тедеско не должен оставаться в «Спартаке» по окончании сезона.