Бубнов: вся борьба за чемпионство РПЛ ещё впереди
- РИА Новости
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«У ЦСКА был отличный шанс подойти к очному матчу с лидером, находясь в шаговой доступности. Но настрой и отдача «Арсенала» вкупе с потерей концентрации ЦСКА в отдельных эпизодах обошлись фавориту слишком дорого. Негативно сказались ротация состава и травма Марио Фернандеса. Но «Зениту», несмотря на поражение ЦСКА, по-прежнему рано расслабляться. Вся борьба ещё впереди», — приводит слова Бубнова Sportbox.
После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя, «Спартак», на четыре очка.
Ранее Мостовой выразил мнение, что Тедеско не должен оставаться в «Спартаке» по окончании сезона.