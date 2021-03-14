Мостовой считает, что Тедеско не должен оставаться в «Спартаке» по окончании сезона

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» превзошёл «Динамо» и по праву победил. У бело-голубых перспективная команда, но надо набираться опыта. Как раз неопытность и привела к поражению. «Спартак» остаётся в чемпионской гонке, ещё ничего не потеряно. «Зенит» теряет очки, ЦСКА тоже неожиданно проиграл в Туле», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что даже в случае завоевания титула, главный тренер Доменико Тедеско должен покинуть клуб.

«Он сам сказал: «Я ухожу». Если говоришь — должен уходить. Я, кстати, один из тех, кто не понимал, зачем он всё это говорит. Зимой ещё предположил, что если после зимней паузы «Спартак» начнёт побеждать, все будут упрашивать его остаться? Сейчас это и происходит», — добавил Мостовой.

«Спартак» на «ВТБ Арене» победил «Динамо» со счётом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Кафельников высказал мнение, что если «Спартак» станет чемпионом либо вице-чемпионом, то Тедеско останется в команде.