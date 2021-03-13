Кафельников: если «Спартак» станет чемпионом либо вице-чемпионом, Тедеско останется

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу московского «Спартака» над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хорошая игра! Максименко сегодня был лучший. Его сейвы спасли команду минимум от ничьи, а то и от поражения. Саша — молодец. Возвращение Промеса стало основным фактором, почему «Спартак» стал играть так зажигательно. Я в этом уверен. О чемпионстве пока рано говорить. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Если команда станет чемпионом либо вице-чемпионом, Тедеско останется», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на «ВТБ Арене» победил «Динамо» со счётом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Ларссон заявил, что «Спартак» хочет побороться с «Зенитом» за чемпионство.