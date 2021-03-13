Ларссон заявил, что «Спартак» хочет побороться с «Зенитом» за чемпионство

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Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ларссон заявил, что «Спартак» хочет побороться с «Зенитом» за чемпионство
  • РИА Новости

«Мы выиграли — это самое главное. Моё повреждение? Всё нормально, ничего серьёзного. Не беспокойтесь. Борьба с «Зенитом» за чемпионство? Всё возможно! Мы очень хотим выиграть и сделаем всё возможное для этого», — приводит слова Ларссона «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на «ВТБ Арене» победил «Динамо» со счётом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в «Спартаке» рассказали о состоянии получивших травмы Ларссона и Мозеса.

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