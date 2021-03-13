В «Спартаке» рассказали о состоянии получивших травмы Ларссона и Мозеса

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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о состоянии футболистов Джордана Ларссона и Виктора Мозеса, получивших повреждения в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:1).
В «Спартаке» рассказали о состоянии получивших травмы Ларссона и Мозеса
  • РИА Новости

«У Ларссона сильный ушиб, ему требуется дообследование. У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Ему потребуется МРТ. Но, возможно, восстановится до перерыва на сборные», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 23-летний Ларссон сыграл 22 матча за «Спартак», забил десять мячей и сделал восемь результативных передач. У 30-летнего Мозеса — 13 игр, два забитых мяча и две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Ларссон не доиграл матч с «Динамо» и покинул поле на носилках.

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