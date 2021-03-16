Золотой треугольник: окажет ли ЦСКА услугу «Спартаку» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

17 марта на «ВЭБ Арене» состоится центральный матч 23-го тура РПЛ, в котором ЦСКА сыграет с «Зенитом». В случае победы подопечные Виктора Гончаренко не только реабилитируются за гостевое поражение от «Арсенала», но и до предела обострят борьбу за чемпионство, сократив отставание до двух очков. Более того, располагающийся на втором месте «Спартак» имеет шанс подобраться к лидеру вплотную в случае победы в Екатеринбурге.

Ещё в преддверии зимнего перерыва в чемпионате было очевидно, что матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» скорее всего станет одним из ключевых в борьбе за золотые медали. Первую часть сезона команды завершили на верхних строчках турнирной таблицы, а разрыв между ними составлял всего четыре очка. Уверенная победа над «Спартаком» в декабре вкупе с беспроигрышной серией из четырёх встреч на зимнем отрезке давали фанатам надежду, что к очной игре с прямыми конкурентами петербуржцы обеспечат солидный отрыв, но всё сложилось иначе. В 2021 году подопечные Сергея Семака смотрятся далеко не лучшим образом, и это впечатление не изменили даже четыре безответных гола в ворота «Ахмата».

Не стоит переоценивать первую победу «Зенита» на весеннем отрезке. Итоговый результат указывает на полное превосходство хозяев, но по игре всё было не так однозначно. Первую половину сине-бело-голубые провели невразумительно и долгое время не могли справиться с прессингом оппонента. Хотя они владели территориальным преимуществом, в основном контроль мяча был довольно стерильным — без продвижения. Это подтверждает и статистика, согласно которой лишь 28% касаний было сделано в атакующей трети поля. Для такой доминирующей команды это крайне мало. Особенно с учётом того, что противостоял ей далеко не гранд.

После перерыва «Зенит» преобразился, а чудо-гол Вячеслава Караваева и неоднозначный 11-метровый окончательно сломили грозненцев. Но даже на этом отрезке петербуржцы очень много позволяли оппоненту в нападении. Это не нашло отражения в ожидаемых голах (xG), которых у «Ахмата» набралось почти в семь раз меньше, чем у противника (0,37—2,5), но подходов было предостаточно. Гости очень часто создавали проблемы защитникам и беспокоили Андрея Лунёва. Только за вторые 45 минут они нанесли девять ударов по воротам, пять из которых пришлись в створ, а в сумме их набралось 14 (при девяти в цель). Для сравнения: подопечные Семака хоть и чаще били, но попадали реже (15—8).

При этом стоит отметить, что год назад «Зенит» уже испытывал сложности на старте весеннего отрезка. Тогда всё развивалось по схожему сценарию: неубедительная игра и, как итог, нулевые ничьи с «Локомотивом» и «Уфой», а затем воодушевляющий успех в виде разгромной победы над «Уралом». Тогда екатеринбуржцы пропустили семь мячей, сумев ответить лишь одним точным ударом. И вслед за этим — выезд к ЦСКА. Правда, если в 2020-м он был отложен на июнь из-за пандемии, то сейчас состоится в срок.

С учётом этого не исключено, что нынешняя встреча может стать одной из ключевых в борьбе за золото. Тогда разгромная победа над прямым конкурентом позволила петербуржцам не только набрать важнейшие три очка, но и окончательно почувствовать уверенность в своих силах. Впоследствии сине-бело-голубые выдали беспроигрышную серию из семи матчей, в шести из которых брали верх.

При этом ощущение дежавю усиливает и форма, в которой футболисты ЦСКА подходят к важнейшей игре. Год назад они имели в активе лишь два очка в трёх матчах весенней части (ничьи с «Уралом» и «Уфой»), а на этот раз — на одно больше (победа над «Ахматом»). Но если тогда они уступили лишь «Ростову», то на этот раз проиграли «Локомотиву» и «Арсеналу». Неудачу в Туле можно попытаться объяснить невезением и сложными погодными условиями, не позволившими армейцам продемонстрировать свой класс. Но претендент на чемпионство вряд ли имеет право на подобные оправдания.

При этом стоит отметить, что в настоящий момент армейцы кажутся гораздо более готовыми к матчу с петербуржцами. Во-первых, они подходят к нему в ранге третьей команды первенства, находящейся в опасной близости от чемпиона. Неудача не лишит «Зенит» первой строчки, но позволит преследователям до минимума сократить гандикап и до предела обострить борьбу за золото. В этом плане будет очень интересно последить за поведением Семака, ещё ни разу не оказывавшегося в подобной ситуации. Оба предыдущих чемпионства дались ему относительно легко: за семь туров до финиша задел составлял не менее восьми очков.

Во-вторых, в сравнении с прошлым годом ЦСКА не испытывает проблем с недостатком футболистов. Если в предыдущем сезоне отсутствие адекватной замены вынуждало Гончаренко постоянно ставить в состав Фёдора Чалова, то сейчас он может предоставить юному форварду время отдохнуть и подумать о своих ошибках. Аренда Хосе Саломона Рондона добавила армейцам мощи и вариативности в нападении. Теперь тренерский штаб получил возможность играть как через забросы в штрафную, так и через короткий пас.

Кроме того, наставник способен не только выставить на поле состав под конкретного соперника, но и усилить игру по ходу встречи. В Туле после перерыва на поле вышли хавбеки Иван Обляков и Наир Тикнизян, вингер Арнор Сигурдссон и всё тот же Чалов. При этом на скамейке остались приобретённый у норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен и белорусский форвард Илья Шкурин.

С учётом заметно осиротевшей скамейки «Зенита» это может оказать решающее влияние на развитие матча. В последних играх Семак лишь раз использовал пять замен и вряд ли делал это исключительно из тактических соображений. Травмы Малкома и Себастьяна Дриусси заметно ограничили атакующий потенциал коллектива, а восполнить их отсутствие некем. По сути, специалист рассчитывает только на Андрея Мостового, Алексея Сутормина, Александра Ерохина и Данилу Кругового, лишь изредка доверяя место на поле выпускникам академии. Ранее серьёзным усилением был и Юрий Жирков, но в нынешнем сезоне ветеран провёл лишь 625 минут в РПЛ.

Насколько известно, Малком и Дриусси не помогут петербуржцам в 23-м туре, что заметно увеличивает шансы москвичей на успех. По сути, состав «Зенита» известен заранее, а плана Б у Семака не будет. Гончаренко же может измотать оппонента физически в первом тайме, заставив подопечных взвинтить темп до максимума, а во втором выпустить на поле скоростных Эджуке с Сигурдссоном и заставить ошибаться подуставших визави.

При этом победа выгодна не только самому ЦСКА, но и его конкуренту в борьбе за медали и принципиальному сопернику — «Спартаку». В случае поражения «Зенита» коллектив Доменико Тедеско получит шанс подобраться к лидеру на расстояние одного очка и стать фаворитом в чемпионской гонке. Причина в относительно несложном календаре, качественно выделяющемся на фоне расписания действующего чемпиона.

В концовке чемпионата красно-белым предстоит сыграть с тремя сильными противниками — «Ростовом», «Локомотивом» и ЦСКА. При этом с армейцами они сойдутся на «Открытие Арене», а покинуть столицу придётся ради поездки к подопечным Валерия Карпина, чья беспроигрышная серия достигла четырёх матчей. К тому же все эти встречи состоятся до 27-го тура, в то время как в последних трёх самым грозным соперником станут «Химки», которые к тому времени должны будут решить задачу по сохранению прописки в высшем дивизионе.

Для сравнения: «Зенит» будут ждать непростые выезды к «Сочи» и «Краснодару», а также матч со сверхмотивированным «Локомотивом», который к 28-му туру вполне может полноценно вернуться в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. Кроме того, за тур до её окончания действующий чемпион встретится с «Уфой», которая к тому моменту ещё может сохранить шансы удержаться в РПЛ. С учётом того, что за последние полтора года «горожане» дважды отнимали очки у фаворита, их не стоит недооценивать.

Что касается ЦСКА, то, помимо «Спартака», ему предстоит помериться силами с «Сочи», «Краснодаром» и «Динамо». Причём с последними предстоит сыграть в заключительных турах, что заметно снижает шансы на успех. Даже если подопечные Гончаренко сумеют подойти к финишному отрезку в ранге лидеров, сохранить преимущество будет крайне непросто. У чёрно-зелёных и бело-голубых они выигрывали в общей сложности лишь два раза в последних 12 встречах.