Скандал в Химках, фиаско ЦСКА в Туле и голы-шедевры Макарова и Караваева: главные события 22-го тура РПЛ

«Зенит» воспользовался осечкой ЦСКА и, разгромив «Ахмат», увеличил отрыв от ближайшего преследователя до четырёх очков. При этом на второе место удалось подняться «Спартаку», который в московском дерби оказался сильнее «Динамо». «Локомотив» и «Рубин» одержали третьи подряд победы над «Сочи» и «Уфой» соответственно и догнали южан в турнирной таблице. А противостояние «Химок» и «Ростова» запомнилось спорными решениями судьи. О главных событиях 22-го тура РПЛ — в материале RT.

Спорный офсайд форварда «Ростова»

В первом матче тура «Химки» дома с минимальным счётом обыграли сражающийся за попадание в еврокубки «Ростов» и продлили серию без поражений в РПЛ до девяти встреч. Причём на этом отрезке они лишь дважды довольствовались ничьей. В свою очередь, жёлто-синие не знают побед на протяжении четырёх туров.

А противостояние с подмосковным коллективом в текущем сезоне подопечным Валерия Карпина особенно не удалось, ведь в первом круге дома они пропустили от них два безответных мяча. На этот раз вновь не обошлось без гола Резиуана Мирзова. В начале второго тайма арендованный у «Спартака» футболист заработал пенальти и сам его реализовал.

Но если данное решение судьи Сергея Лапочкина вопросов у болельщиков не вызвало, то отменённый гол Али Соу за 20 минут до финального свистка получился крайне спорным, ведь на повторе разглядеть офсайд у нападающего чрезвычайно сложно.

Правда, незадолго до финального свистка арбитр показал вторую жёлтую карточку вышедшему на замену полузащитнику хозяев Александру Трошечкину. Но это не спасло судейскую бригаду от негодования гостей, которые, по информации СМИ, подали жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС сразу по трём эпизодам, среди которых незасчитанный мяч Соу.

Невероятные спасения вратаря «Ротора»

Лишь один мяч был забит и в противостоянии «Урала» и «Ротора». Екатеринбуржцы на протяжении всего матча владели инициативой и нанесли по воротам соперника 18 ударов, восемь из которых — в створ. Однако пробить Йосипа Чондрича им никак не удавалось. Голкипер волгоградцев суммарно совершил шесть сейвов, тогда как его визави Ярослав Годзюр — ни одного.

Но на 83-й минуте подопечные Юрия Матвеева всё же вырвали победу. Эрик Бикфалви с близкой дистанции отправил мяч в ближнюю девятку благодаря рикошету и отметился шестым голом в текущем сезоне РПЛ. Так «Уралу» удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны, которая длилась с 29 ноября прошлого года. Новичок Премьер-лиги, напротив, потерпел первое поражение в пяти встречах.

Два удаления в составе «Арсенала» за три минуты

Также в субботу состоялись матчи с участием команд, занимающих два первых места в турнирной таблице РПЛ — «Зенита» и ЦСКА соответственно. Армейцы на выезде играли с аутсайдером «Арсеналом» и, казалось, должны были набирать три очка, тем более что в строй вернулись Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев. Однако встреча не задалась для них с самого начала. В середине первого тайма травму головы получил Марио Фернандес.

А в конце первого тайма подопечные Виктора Гончаренко пропустили два мяча за четыре минуты. Любопытно, что отличиться удалось воспитанникам «Спартака». Сначала Владислав Пантелеев реализовал пенальти, а затем ассистировал Александру Ломовицкому. Последний, празднуя гол, даже сложил пальцы ромбиком.

Во второй половине встречи у красно-синих по-прежнему мало что получалось, однако в концовке они едва не совершили камбэк. В этом им помог судья Владислав Безбородов, который удалил двоих футболистов туляков. Валерий Громыко появился на поле на 87-й минуте, а уже на 91-й умудрился получить вторую жёлтую карточку. Александр Довбня увидел перед собой красный свет за споры с судьёй на 93-й.

Гостям удалось сократить отставание в счёте до минимума после розыгрыша стандартного положения. Дебютным голом в составе ЦСКА отметился воспитанник клуба Наир Тикнизян. А в добавленное арбитром время стопроцентные моменты у чужих ворот упустили Фёдор Чалов и Хосе Саломон Рондон.

Таким образом москвичи потерпели крайне болезненное поражение, а «Арсенал» прервал сразу две неудачные серии. Коллектив Дмитрия Парфёнова забил первые мячи в РПЛ с 7 ноября прошлого года и поставил точку в десятиматчевой безвыигрышной серии в национальном первенстве, которая тянулась с октября.

Четыре гола от «Зенита»

«Зенит» осечкой ЦСКА воспользовался и увеличил отрыв от второго места до четырёх очков. Домашний матч с «Ахматом», несмотря на итоговый счёт 4:0, получился для действующего чемпиона непростым. В первом тайме хозяева так и не сумели поразить ворота соперника.

Выйти вперёд им помог красивый дальний удар Вячеслава Караваева. К сожалению, данная игра также не обошлась без спорного решения судьи. По истечении часа встречи Виталий Мешков после просмотра повтора назначил пенальти в ворота грозненцев за то, что Александр Пуцко положил руку на плечо Дмитрию Чистякову. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Сердар Азмун и с 13 голами упрочил лидерство в гонке бомбардиров турнира.

Отличиться удалось и Артёму Дзюбе, который забил 129-й мяч в элитном дивизионе чемпионата России и до одного результативного удара сократил отставание от Дмитрия Кириченко, занимающего третье место по этому показателю. Впереди также располагаются Олег Веретенников (140) и Александр Кержаков (141). Поставил же точку в матче вышедший на замену Андрей Мостовой. Причём ему удалось поразить чужие ворота спустя всего две минуты после появления на поле.

Очередная неудача «Динамо» в московском дерби

На второе место благодаря победе в московском дерби над «Динамо» (2:1) поднялся «Спартак». Набрать три очка красно-белым не помешал даже курьёзный автогол Павла Маслова на 18-й минуте.

Гостям быстро удалось отыграться благодаря отличной передаче Александра Соболева и точному удару Виктора Мозеса из пределов штрафной. А во второй половине встречи подопечные Доменико Тедеско заработали пенальти, который реализовал всё тот же Соболев. Таким образом, нападающий забил третий мяч в последних двух матчах РПЛ и в командной гонке бомбардиров с девятью голами во всех турнирах в нынешнем сезоне уступает только Джордану Ларссону и Эсекьелю Понсе, которые отличились по десять раз.

«Спартак» же не только взял у соперника реванш за поражение в 1/8 финала Кубка России три недели назад, но и одержал восьмую победу в девяти последних гостевых встречах с бело-голубыми в чемпионате страны. А последнее гостевое поражение красно-белых в Премьер-лиге в рамках противостояния состоялось в далёком 2008-м ещё на старом стадионе «Динамо».

В текущем же розыгрыше национального первенства коллектив Тедеско в целом уверенно себя чувствует в сражении с московскими командами. В четырёх матчах с «Динамо», «Локомотивом» и ЦСКА «Спартак» набрал семь очков и лидирует в своеобразном столичном зачёте. Также красно-белым в нынешнем сезоне РПЛ нет равных по числу волевых побед — их четыре. В активе остальных коллективов таковых не больше одной.

Три мяча «Рубина» в зелёном дерби

Между тем «Рубин» в 2021 году идёт в чемпионате страны без потерь. После побед над «Спартаком» и «Зенитом» казанцы на выезде разгромили «Уфу» в так называемом зелёном дерби — 3:0. Подопечные Леонида Слуцкого с первых минут подавили соперника высоким прессингом и неожиданно легко проникали в чужую штрафную.

Александр Беленов неоднократно спасал свою команду, но в трёх эпизодах оказался бессилен и он. Главными героями матча стали Хвича Кварацхелия и Денис Макаров, набравшие по два балла за результативность. Последний во втором матче подряд отметился красивым голом, открыв счёт эффектным ударом из-за пределов штрафной. А «Уфу» вполне можно назвать любимым соперником футболиста, ведь в матче первого круга он оформил дубль, а «Рубин» одержал победу с аналогичным счётом.

Единственной ложкой дёгтя для гостей стали повреждения Кварацхелии и Джордже Деспотовича, из-за которых лидеры коллектива досрочно покинули поле.

Третья победа «Локомотива» подряд

Третью победу подряд в национальном первенстве одержал и «Локомотив». Железнодорожники дома обыграли прямого конкурента в борьбе за путёвки в еврокубки «Сочи» — 3:1 и теперь делят с южанами и «Рубином» четвёртое место в турнирной таблице с отставанием всего в три очка от топ-3.

Наиболее серьёзный вклад в важнейший успех внесли Франсуа Камано и Рифат Жемалетдинов. Первый оформил дубль, а второй отдал три голевые передачи. Любопытно, что гвинеец, приобретённый столичным клубом летом за €5,5 млн, в 2020-м не забил за «Локо» ни одного мяча, зато в 2021-м с переводом на позицию нападающего отличился трижды в четырёх матчах во всех турнирах.

Жемалетдинов же впервые в карьере отдал три результативные передачи за игру. Ранее он на клубном уровне лишь раз дважды ассистировал партнёрам.

Также необходимо отметить восстановившегося от травмы Фёдора Смолова, который во втором туре подряд поразил чужие ворота после выхода на замену. В понедельник он огорчил «Арсенал», а в воскресенье — «Сочи». При этом в первой части сезона нападающий забил всего трижды.

Долгожданный разгром от «Краснодара»

«Краснодару», напротив, удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Впрочем, подопечные Мурада Мусаева после разгрома от «Спартака» просто не имели права терять очки в матче с терпящим финансовое бедствие «Тамбовом».

Тем более на неделе команду покинул опытный вратарь Сергей Рыжиков и место на последнем рубеже занял 21-летний воспитанник «Локомотива» Виталий Сычёв, до того проведший на взрослом уровне лишь одну встречу — в ПФЛ в составе «Казанки».

На старте игры однофамильцу бывшего нападающего сборной России удалось даже совершить пару эффектных сейвов. Но на 27-й минуте спасти «Тамбов» после великолепного удара Реми Кабеллы со штрафного вратарь оказался не в состоянии. Француз отметился восьмым голом в текущем розыгрыше РПЛ.

После перерыва южане добили соперника. Во втором матче подряд удалось отличиться Юрию Газинскому, что удивительно, поскольку он не славится высокой результативностью. Например, в прошлом сезоне полузащитник не забил ни разу. Кристоффер Олссон огорчил Сычёва всего через пару минут после выхода на замену. А Алексей Ионов заработал и сам реализовал пенальти.

При этом лучшим игроком встречи был признан дебютировавший в составе «Краснодара» вратарь Егор Бабурин, который в игру вступил лишь в нескольких эпизодах.