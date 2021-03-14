В «Рубине» намерены побороться за попадание в зону ЛЧ по итогам сезона

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что команда готова побороться за попадание в Лигу чемпионов.

«Лига чемпионов? Конечно, конечно. Будем бороться. Мы настроены серьёзно. Пусть команды наверху не расслабляются. Попробуйте сейчас нашим ребятам сказать, что нам это не нужно. Будем играть. Всё покажет конец сезона», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

«Рубин» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы отстают от зоны ЛЧ на четыре очка.

Ранее сообщалось, что «Рубин» разгромил «Уфу» в матче РПЛ.