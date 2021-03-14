Дубль Камано принёс «Локомотиву» победу над «Сочи» в 22-м туре РПЛ

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Московский «Локомотив» на своём поле обыграл «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Камано принёс «Локомотиву» победу над «Сочи» в 22-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе железнодорожников дублем отметился Франсуа Камано, который забил на 42-й и 56-й минутах. На 89-й минуте третий мяч в ворота сочинцев забил Фёдор Смолов. Причём во всех трёх случаях результативные передачи отдал Рифат Жемалетдинов. 

Гости смогли ответить только голом Артура Юсупова на 58-й минуте.

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Сочи» столько же очков, но подопечные Владимира Федотова располагаются на строчку ниже из-за дополнительных показателей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» разгромил «Тамбов» в матче РПЛ.

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