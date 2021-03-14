«Краснодар» разгромил «Тамбов» в матче РПЛ

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«Краснодар» одержал разгромную победу над «Тамбовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» разгромил «Тамбов» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Краснодару» принесли голы Реми Кабеллы, забившего на 27-й минуте, Юрия Газинского, отличившегося на 68-й, Кристоффера Олссона, поразившего ворота «Тамбова» на 75-й, а также Алексея Ионова, реализовавшего пенальти на 88-й минуте.

«Краснодар» с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 13 очками — на последнем, 16-м месте.

Ранее сообщалось, что «Рубин» разгромил «Уфу» в матче РПЛ.

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