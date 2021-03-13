«Ростов» обратился в судейский комитет РФС после матча РПЛ с «Химками»

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ФК «Ростов» обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по трём эпизодам встречи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (0:1).
«Ростов» обратился в судейский комитет РФС после матча РПЛ с «Химками»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на клубную пресс-службу. «Ростов» просит судейскую комиссию обратить внимание на три эпизода: пенальти на Мирзове на 48-й минуте матча, отменённый гол Соу на 71-й минуте встречи и неназначенный 11-метровый в ворота «Химок» на 75-й минуте.

Н 71-й минуте матча 22-го тура РПЛ «Химки» — «Ростов» (1:0) игрок гостей Али Соу сравнял счёт, но арбитр Сергей Лапочкин после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова взятие ворот отменил, зафиксировав офсайд.

Ранее глава судейского комитета высказался о незасчитанном голе «Ростова» в матче с «Химками».

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