Глава судейского комитета высказался о незасчитанном голе «Ростова» в матче с «Химками»

Короткая ссылка
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал решение арбитра Сергея Лапочкина, который не засчитал гол нападающего «Ростова» Али Соу в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (0:1).
Глава судейского комитета высказался о незасчитанном голе «Ростова» в матче с «Химками»
  • РИА Новости

«Мы разберём эпизод на заседании Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС). Проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR. То есть это техническое решение, в которое был вовлечён Лапочкин», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

По мнению главы судейского комитета, стоит говорить о невысокой квалификации молодого арбитра, который работал на VAR.

«На первый взгляд, это ошибка. Но все окончательные выводы я озвучу после заседания ЭСК РФС, на следующей неделе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Химки» победили «Ростов» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить