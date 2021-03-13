Глава судейского комитета высказался о незасчитанном голе «Ростова» в матче с «Химками»
- РИА Новости
«Мы разберём эпизод на заседании Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС). Проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR. То есть это техническое решение, в которое был вовлечён Лапочкин», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
По мнению главы судейского комитета, стоит говорить о невысокой квалификации молодого арбитра, который работал на VAR.
«На первый взгляд, это ошибка. Но все окончательные выводы я озвучу после заседания ЭСК РФС, на следующей неделе», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Химки» победили «Ростов» в матче РПЛ.