Глава судейского комитета высказался о незасчитанном голе «Ростова» в матче с «Химками»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал решение арбитра Сергея Лапочкина, который не засчитал гол нападающего «Ростова» Али Соу в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (0:1).

«Мы разберём эпизод на заседании Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС). Проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR. То есть это техническое решение, в которое был вовлечён Лапочкин», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

По мнению главы судейского комитета, стоит говорить о невысокой квалификации молодого арбитра, который работал на VAR.

«На первый взгляд, это ошибка. Но все окончательные выводы я озвучу после заседания ЭСК РФС, на следующей неделе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Химки» победили «Ростов» в матче РПЛ.