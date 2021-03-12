«Химки» победили «Ростов» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти
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Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Химкам» принёс гол Резиуана Мирзова, реализовавшего пенальти на 48-й минуте.
Подмосковная команда завершала матч вдесятером. На 89-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Александр Трошечкин.
«Ростов» с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав 32 очка, поднялись на девятое место.
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