«Химки» победили «Ростов» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти

Подмосковные «Химки» одержали победу над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Химкам» принёс гол Резиуана Мирзова, реализовавшего пенальти на 48-й минуте.

Подмосковная команда завершала матч вдесятером. На 89-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Александр Трошечкин.

«Ростов» с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав 32 очка, поднялись на девятое место.

Ранее сообщалось, что Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.