Гол Соболева с пенальти помог «Спартаку» обыграть «Динамо» и подняться на второе место в РПЛ

Короткая ссылка
В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо».
Гол Соболева с пенальти помог «Спартаку» обыграть «Динамо» и подняться на второе место в РПЛ
  • @fcsm_official
  • Twitter

Встреча, проходившая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

На 18-й минуте первого тайма футболист гостей Павел Маслов срезал мяч в свои ворота, но на 30-й Виктор Мозес восстановил равновесие в матче. Решающим в игре стал мяч Александра Соболева, забитый с пенальти на 63-й минуте.

Благодаря победе «Спартак» набрал 41 очко и обошёл ЦСКА в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на второе место. «Динамо» имеет 36 очков и располагается на пятой строчке.

Ранее арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» после просмотра VAR.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить