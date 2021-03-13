Гол Соболева с пенальти помог «Спартаку» обыграть «Динамо» и подняться на второе место в РПЛ

В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо».

Встреча, проходившая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

На 18-й минуте первого тайма футболист гостей Павел Маслов срезал мяч в свои ворота, но на 30-й Виктор Мозес восстановил равновесие в матче. Решающим в игре стал мяч Александра Соболева, забитый с пенальти на 63-й минуте.

Благодаря победе «Спартак» набрал 41 очко и обошёл ЦСКА в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на второе место. «Динамо» имеет 36 очков и располагается на пятой строчке.

Ранее арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» после просмотра VAR.