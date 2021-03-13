Арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» после просмотра VAR, Соболев реализовал 11-метровый
- @fcsm_official
На 61-й минуте встречи судья Сергей Иванов назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора. Благодаря помощи системы VAR арбитр принял решение поставить 11-метровый удар в ворота «Динамо» за игру рукой у Дмитрия Скопенцева.
Пенальти реализовал форвард гостей Александр Соболев.
Ранее бывший арбитр Илья Обломов выразил мнение, что Иванов должен был удалять защитника хозяев Сергея Паршивлюка в первом тайме матча со «Спартаком».