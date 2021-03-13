Судья Обломов считает, что Иванов должен был удалять Паршивлюка в первом тайме матча со «Спартаком»

Бывший арбитр Илья Обломов считает, что у главного судьи матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Спартак» Сергея Иванова были все основания удалить защитника хозяев Сергея Паршивлюка ещё в первом тайме.

«На 11-й минуте Паршивлюк должен был получать жёлтую карточку за грубую игру. Открытыми шипами сыграл в голеностоп. Спасает лишь низкая скорость. На 41-й минуте Паршивлюк верно получил жёлтую карточку. Это срыв перспективной атаки. Должен был уже получить второе предупреждение, но Иванов пожалел динамовца на 11-й минуте», — цитирует Обломова Sport24.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Спартак» завершили вничью первый тайм московского дерби РПЛ.