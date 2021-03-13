«Динамо» и «Спартак» завершили вничью первый тайм московского дерби РПЛ

Московские «Динамо» и «Спартак» завершили вничью первый тайм матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам 45 минут встречи, проходящей на «ВТБ Арене», счёт — 1:1.

«Динамо» вышло вперёд на 18-й минуте благодаря автоголу Павла Маслова, срезавшего мяч в свои ворота после пристрельной передачи Даниила Лесового.

«Спартак» сравнял счёт на 30-й минуте. С передачи Александра Соболева отличился Виктор Мозес, покинувший поле на 40-й минуте из-за повреждения.

Ранее бывший тренер «Динамо» объяснил, как погода может повлиять на ход матча со «Спартаком».