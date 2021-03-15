Галактионов высказался о форме футболистов ЦСКА, вызванных в молодёжную сборную

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказался о нынешней форме футболистов ЦСКА, получивших вызов для участия в молодёжном чемпионате Европы.

«Не могу сказать, что футболисты ЦСКА не в форме. Были определённые пропуски игр Дивеевым, Обляковым. Но они в строю и работают в общей группе. Опасений нет. У нас есть время, чтобы подготовиться. Они в обойме команды», — сказал Галактионов.

Из московского ЦСКА вызов в молодёжную сборную страны получили Игорь Дивеев, Наир Тикнизян, Иван Обляков, Константин Кучаев и Фёдор Чалов.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в Венгрии. Сборная России проведёт матчи с командами Исландии, Франции и Дании. Эти поединки состоятся 25, 28 и 31 марта.

Ранее Галактионов заявил, что не считает звездой футболиста «Динамо» Арсена Захаряна.