Галактионов заявил, что не считает звездой футболиста «Динамо» Захаряна

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал вызов в команду полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Я бы убрал слово «звезда». Это качественный футболист, который на протяжении сборов хорошо проявлял себя. Он играл все матчи в основе, играл качественно и заслужил вызов в молодёжку. Смотрим не на имена, а на качество игры. Если попал в обойму, является полноправным футболистом команды», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 17-летний футболист пять раз выходил на поле в матчах чемпионата России, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Галактионов объяснил отсутствие Матвея Сафонова в составе молодёжной сборной России.