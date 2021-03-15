Галактионов заявил, что не считает звездой футболиста «Динамо» Захаряна
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«Я бы убрал слово «звезда». Это качественный футболист, который на протяжении сборов хорошо проявлял себя. Он играл все матчи в основе, играл качественно и заслужил вызов в молодёжку. Смотрим не на имена, а на качество игры. Если попал в обойму, является полноправным футболистом команды», — сказал Галактионов на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне 17-летний футболист пять раз выходил на поле в матчах чемпионата России, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее Галактионов объяснил отсутствие Матвея Сафонова в составе молодёжной сборной России.