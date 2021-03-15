Галактионов объяснил отсутствие Сафонова в составе молодёжной сборной России
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«Дело в травме Сафонова. Никаких противоречий нет. Обсуждали с Черчесовым фамилии. Он знает всех игроков и понимает. К сожалению, Матвей длительное время лечит повреждение и не играет. Не тренируется. К сожалению, здоровье не позволяет принять участие в Евро. Это важный игрок для молодёжки и в перспективе для основной», — сказал Галактионов на пресс-конференции.
Из-за травмы Матвей Сафонов пока не принимал участия в официальных матчах в 2021 году.
Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в Венгрии. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Игры состоятся 25, 28 и 31 марта.
Ранее был объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы по футболу.