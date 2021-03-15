Галактионов объяснил отсутствие Сафонова в составе молодёжной сборной России

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов объяснил отсутствие вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в составе команды.
Галактионов объяснил отсутствие Сафонова в составе молодёжной сборной России
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Дело в травме Сафонова. Никаких противоречий нет. Обсуждали с Черчесовым фамилии. Он знает всех игроков и понимает. К сожалению, Матвей длительное время лечит повреждение и не играет. Не тренируется. К сожалению, здоровье не позволяет принять участие в Евро. Это важный игрок для молодёжки и в перспективе для основной», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

Из-за травмы Матвей Сафонов пока не принимал участия в официальных матчах в 2021 году.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в Венгрии. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Игры состоятся 25, 28 и 31 марта.

Ранее был объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы по футболу.

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