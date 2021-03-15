Объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы по футболу

Тренерский штаб молодёжной сборной России определился с составом национальной команды на чемпионат Европы по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Состав молодёжной сборной России:

— вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара);

— защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Нефтехимик», Нижнекамск), Павел Маслов («Спартак», Москва), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит», Санкт-Петербург);

— полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА, Москва), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив», Москва);

— нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо», Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Денис Макаров («Рубин», Казань).

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских Дьере и Сомбатхее. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи состоятся 25, 28 и 31 марта.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.