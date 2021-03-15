ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали информацию о том, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил и может быть дисквалифицирован на четыре года.

«РФС получил из Международной федерации футбола (ФИФА) информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки», — сообщили «Чемпионату» в РФС.

Отмечается, что речь не идёт о футболистах, которые вызывались в сборные России.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.