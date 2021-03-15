ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов
- Reuters
- © Arnd Wiegmann
«РФС получил из Международной федерации футбола (ФИФА) информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки», — сообщили «Чемпионату» в РФС.
Отмечается, что речь не идёт о футболистах, которые вызывались в сборные России.
Ранее сообщалось, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.