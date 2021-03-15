СМИ: Футболист «Ростова» сдал положительный допинг-тест

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Нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил и может быть дисквалифицирован на четыре года.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия», — цитирует «Чемпионат» письмо от ФИФА на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.

Также в письме сказано, что департамент разведки и расследований WADA пришёл к выводу, что нападающий совершил нарушение антидопинговых правил, но его проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как «отрицательная».

Отмечается, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчёв обратился в Генпрокуратуру с запросом о проведении комплексной антидопинговой проверки СБР и всего российского биатлона.

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