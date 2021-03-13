СМИ: Драчёв сделал запрос в Генпрокуратуру о проведении антидопинговой проверки в российском биатлоне

Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Владимир Драчёв обратился в Генпрокуратуру с запросом о проведении комплексной антидопинговой проверки СБР и всего российского биатлона.

Как сообщает News.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, поводом для запроса Драчёва стал массовый отказ спортменов выйти на старт всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» в декабре 2020 года — 48 спортсменов снялись с юниорских соревнований после приезда инспекторов допинг-контроля Российского антидопингового агенства (РУСАДА).

В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил провести тщательную проверку с участием Генпрокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Ранее сообщалось, что СБР подал иск к экс-президенту организации Драчёву.