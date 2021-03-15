Дзюба вызван в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией

Короткая ссылка
Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды на матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с Мальтой, Словенией и Словакией.
Дзюба вызван в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией
  • © Григорий Сысоев / РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Состав сборной России:

— вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»);

— защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев («Зенит»), Андрей Жиров («Зандхаузен»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»);

— полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев («Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»);

— нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Ранее был объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить