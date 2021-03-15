Дзюба вызван в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией

Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды на матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с Мальтой, Словенией и Словакией.

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Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). Состав сборной России: — вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»); — защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев («Зенит»), Андрей Жиров («Зандхаузен»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»); — полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев («Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»); — нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»). Ранее был объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы по футболу.