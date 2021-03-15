Черчесов высказался о повреждении Марио Фернандеса в матче с «Арсеналом»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал повреждение головы, которое получил защитник национальной команды и московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (1:2).
Черчесов высказался о повреждении Марио Фернандеса в матче с «Арсеналом»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Когда футболиста меняют сразу после столкновения, конечно, возникают тревожные мысли. Но я сразу увидел фотографии, небольшую опухоль. Опыт подсказал, что, скорее всего, это ушиб. Так и оказалось. Врачи с ним в контакте, Гранеро разговаривал. Надеемся, что всё будет нормально. Три игры у нас есть, время покажет», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Фернандес получил травму головы в столкновении с соперником и был заменён в середине первого тайма. Сразу после этого футболист был доставлен в больницу. Обследование не выявило сотрясения мозга. У футболиста был диагностирован ушиб головы.

Ранее Черчесов рассказал о трансформации Миранчука в Италии.

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