Черчесов высказался о повреждении Марио Фернандеса в матче с «Арсеналом»
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- РИА Новости
«Когда футболиста меняют сразу после столкновения, конечно, возникают тревожные мысли. Но я сразу увидел фотографии, небольшую опухоль. Опыт подсказал, что, скорее всего, это ушиб. Так и оказалось. Врачи с ним в контакте, Гранеро разговаривал. Надеемся, что всё будет нормально. Три игры у нас есть, время покажет», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Фернандес получил травму головы в столкновении с соперником и был заменён в середине первого тайма. Сразу после этого футболист был доставлен в больницу. Обследование не выявило сотрясения мозга. У футболиста был диагностирован ушиб головы.
Ранее Черчесов рассказал о трансформации Миранчука в Италии.