Черчесов: даже за малое время в «Аталанте» можно заметить трансформацию Миранчука

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, не имеющего стабильной игровой практики в клубе.
Черчесов: даже за малое время в «Аталанте» можно заметить трансформацию Миранчука
  • Reuters

«Миранчук — игрок, который находится в обойме сборной. Информации у нас достаточно. Понятно, что в клубе он мало играет, но даже этих минут достаточно, чтобы заметить трансформацию в его игровых качествах. На дистанции понять это сложно. Прилетит в сборную — мы ещё переговорим с ним. Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даём, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там, в клубе», — сказал журналистам Черчесов.

В одном их своих интервью главный тренер сборной России высказался о Миранчуке: «Давайте сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу».

Ранее Черчесов рассказал, почему игроки молодёжной сборной России не получили вызов в главную команду страны.

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