Черчесов рассказал, почему игроки молодёжной сборной России не получили вызов в главную команду страны

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не видит сейчас в основном составе своей команды никого из футболистов молодёжной сборной страны,
Черчесов рассказал, почему игроки молодёжной сборной России не получили вызов в главную команду страны
  • РИА Новости

«Никто никаких жертв не приносил. Понятно, что мы с Галактионовым общаемся практически каждую неделю, а последнюю неделю — ещё интенсивнее. На игры вместе ходим. Вопрос мог возникнуть по Сафонову, но ситуация разрешилась сама собой. Что касается остального, допустим, есть игрок X, который способен себя проявить. Но с листа это сделать практически никто не может. Тогда смысл выдергивать футболистов, которые могут сыграть на молодёжном Евро? Если бы у нас была уверенность, что кто-то может приехать и сыграть в основе, то вызвали бы. Есть обойма футболистов, на которых обращаем внимание и которые, убеждён, в будущем могут заиграть в основной сборной. Сейчас впереди молодёжное Евро», — сказал Черчесов журналистам.

Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в Венгрии. Соперниками молодёжной сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании.

Ранее главный тренер сборной России прокомментировал отсутствие Смолова в составе команды.

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